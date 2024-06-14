В Швейцарии заявили об обсуждении включения России в переговорный процесс

Власти Швейцарии: участники конференции обсудят включение России в переговоры

Участники конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, обсудят включение России в переговорный процесс. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского правительства.

«Саммит также дает возможность впервые на самом высоком уровне обсудить, как и когда Россия может быть включена в этот процесс. По мнению Федерального совета (правительства Швейцарии — прим. «Ленты.ру»), выработка долгосрочного решения в конечном итоге требует участия обеих сторон», — отмечается в заявлении властей.

При этом подчеркивается, что Берн стремится быть площадкой, которая может представлять различные мнения и позиции по урегулированию на Украине.

Ранее стало известно, что Швейцария примет более 100 представителей иностранных государств на мирной конференции по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня. В том числе предполагается участие 57 глав государств и правительств.