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11:51, 14 июня 2024Интернет и СМИ

В США назвали истинную причину участия в украинском конфликте

Обозреватель Дор: США поддерживают Украину из-за ее минеральных ресурсов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США поддерживают продолжение украинского конфликта из-за желания завладеть минеральными ресурсами Украины. Об истинных причинах поддержки Киева Вашингтоном порассуждал политический обозреватель и комик Джимми Дор в выпуске своего шоу на YouTube.

Дор прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), назвавшего причины поддержки Украины. Он заявил, что ему бы не хотелось, чтобы минеральные ресурсы Украины достались России и Китаю. По его словам, эти ресурсы могли бы использовать Киев и Запад в случае победы Украины.

«Знаете, что самое смешное? Я не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал что-нибудь о минералах до этого момента. [Среди причин участия США в украинском конфликте] я помню свободу, демократию, "если мы не остановим президента России Владимира Путина сейчас, он пойдет дальше на Европу". Помню это, но ничего не помню о минералах», — поиронизировал Дор.

Ранее издание The American Thinker заявило о сигнале президента России Владимира Путина для США. По мнению издания, таковым стала отправка военных кораблей на Кубу.

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      Мария Большакова
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