В США назвали пакт Байдена и Зеленского далеким от желаний украинцев

NYT: пакт Байдена и Зеленского далек от желаний украинцев по вступлению в НАТО

Подписанный президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским пакт не отражает желания украинцев вступить в НАТО, заявил директор вашингонского Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс. Его слова приводит газета The New York Times (NYT).

«С одной стороны, это полезный шаг для установления долгосрочных отношений с Украиной. С другой стороны, это очень далеко от того, чего действительно хотят украинцы: реального членства в НАТО», — сказал эксперт.

По словам Джонса, решение о вступлении Киева в альянс, «в отличие от листа бумаги», не может быть отозвано.

Ранее NYT сообщила, что войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.