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22:12, 14 июня 2024Мир

В США объяснили механизм получения Киевом прибыли от активов России

Чиновник США: прибыль от активов РФ будет идти Киеву через фонды

Фото: Pixabay

Прибыль от замороженных активов России будет идти Киеву через специальные фонды, таким образом объяснил механизмы ее получения представитель администрации США высокого ранга, передает ТАСС.

«Европа предпочла направлять свои кредитные взносы на нужды украинских военных через существующий европейский механизм, а именно через Европейский фонд мира», — уточнил американский чиновник.

Он добавил, что средства будут передаваться Киеву по нескольким каналам. При это Япония, например, юридически потребовала, чтобы ее потенциальный вклад направлялся в украинский бюджет, а не на военные нужды.

Ранее представитель Белого дома пояснил, что в предоставлении кредита поучаствуют все страны G7. Некоторые из них внесут свой вклад в заем, некоторые будут участвовать в погашении. Другие предоставят гарантии, если доходов не будет достаточно для обслуживания и погашения кредита в полной мере.

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      Марина Совина
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