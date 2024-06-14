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01:37, 14 июня 2024Мир

В США призвали заморозить конфликт на Украине

Американский сенатор Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине. Его слова приводит The New York Times.

«В наши интересы не входит, чтобы у русских была военная экономика еще пять лет, потому что так они станут еще большими милитаристами», — сказал он.

По его словам, урегулирование конфликта требует закрепление нейтралитета Украины и заморозки территориальных споров. Сенатор считает, что именно нейтралитет Украины является принципиальным вопросом для России. Он также заявил о необходимости долгосрочной поддержки украинской стороны в сфере безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что развитие ситуации на Украине, удары ВСУ по России и разговоры о применении ядерного оружия ведут к приближению третьей мировой войны. «Я урегулирую ситуацию вокруг Украины, и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», — заверил кандидат на пост американского лидера.

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      Марина Совина
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