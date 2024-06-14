В США призвали заморозить конфликт на Украине

Американский сенатор Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине

Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс призвал заморозить конфликт на Украине. Его слова приводит The New York Times.

«В наши интересы не входит, чтобы у русских была военная экономика еще пять лет, потому что так они станут еще большими милитаристами», — сказал он.

По его словам, урегулирование конфликта требует закрепление нейтралитета Украины и заморозки территориальных споров. Сенатор считает, что именно нейтралитет Украины является принципиальным вопросом для России. Он также заявил о необходимости долгосрочной поддержки украинской стороны в сфере безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что развитие ситуации на Украине, удары ВСУ по России и разговоры о применении ядерного оружия ведут к приближению третьей мировой войны. «Я урегулирую ситуацию вокруг Украины, и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», — заверил кандидат на пост американского лидера.