В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

Рогов: артиллерия ВСУ понесла ощутимые потери на запорожском направлении

На запорожском направлении артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла ощутимые потери. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Буквально за последние дни на запорожском фронте уничтожено порядка двух десятков различных артиллерийских орудий противника, в том числе западного производства. У врага чувствительные потери по артиллерии», — рассказал он.

Рогов также отметил, что это произошло из-за удачной контрбатарейной борьбы со стороны российских военных.

Днем ранее, 13 июня, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли село Благовещенка, в результате чего пострадали двое мирных жителей.