Великобритания выступила против ограничений на удары ВСУ по России

Глава Минобороны Шаппс: Великобритания не ограничивает ВСУ в применении оружия

Лондон не ограничивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ударах по России дальнобойным оружием и не вводит никаких ограничений. На это указал глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение», — рассказал глава оборонного ведомства.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США не планируют расширять территорию ударов ВСУ американским оружием вопреки требованиям ряда конгрессменов. Подобное решение вызвано тем, что президент США Джо Байден учитывает интересы других стран-участников НАТО, выступающих против подобных мер.