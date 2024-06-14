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15:13, 14 июня 2024Мир

В США заявили об отсутствии планов расширять территорию ударов ВСУ

Politico: Пентагон не хочет расширять территорию ударов ВСУ по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Пентагон не планирует расширять территорию ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России американским дальнобойным оружием вопреки требованиям ряда конгрессменов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Хотя Белый дом предпринял ряд шагов по оказанию помощи Украине, которые раньше он не хотел предпринимать (...), никаких шагов по расширению разрешений для Украины не предвидится», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника из Пентагона.

При этом он заявил, что позиция президента США Джо Байдена может измениться в будущем с учетом ситуации на фронте. Однако на данный момент американский лидер учитывает интересы ряда стран НАТО, выступающих против подобных мер.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что соглашение США и Украины по безопасности, которое планируется подписать на саммите «Большой семерки» (G7), не будет включать конкретных положений о финансовой помощи Киеву.

При этом сообщается, что пакт будет носить характер «исполнительного соглашения», что делает возможным его отмену в случае гипотетической победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре этого года.

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      Максим Габриелян
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