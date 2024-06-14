Вернувшаяся от любовника к мужу 32-летняя женщина оказалась перед дилеммой

Секс-коуч Лора Коллинз дала совет замужней женщине, которая ушла от супруга и удивилась тому, что ее не принял любовник. Ее рекомендации приводит издание Metro.

32-летняя женщина обратилась в издание, рассказав, что замужем уже восемь лет. В прошлом году она познакомилась в сети с мужчиной, как и она, недовольным своим браком, и вскоре изменила мужу с ним. Заподозривший неладное муж, просмотрев телефон жены, уличил ее в измене, и после ожесточенной ссоры женщина уехала жить к подруге и потребовала развода. «Когда я рассказала своему любовнику о том, что произошло, он сказал, что не может бросить жену, так как у них дети, и ему будет финансово тяжело. Муж умолял меня вернуться, и, поскольку мне больше некуда было идти, я вернулась с обещанием попробовать еще раз», — пишет она.

Теперь женщина оказалась перед дилеммой: любовник не хочет, чтобы она переставала с ним встречаться. «Я чувствую, что оба этих парня думают только о себе, а как насчет меня?» — задалась вопросом она.

В ответ Коллинз отметила, что женщина ведет себя как беспомощная жертва, хотя на самом деле является главной героиней этой ситуации. «Вернуться к мужу, потому что вам больше некуда было идти, — это глубоко несправедливо по отношению к нему. Если вы чувствуете, что брак распался, вам нужно остаться в другом месте, даже если это будет сложно», — объясняет она.

Она предупредила, что, если любовник не собирается разводиться, есть риск остаться надолго в роли любовницы. Коллинз добавила, что восстановить отношения с мужем можно попробовать с помощью семейного психотерапевта. Если же у женщины нет желания этого делать, специалистка призвала ее обратиться к адвокату, специализирующемуся на разводах, но не длить состояние неопределенности.

Возможно, в глубине души вы наслаждаетесь этой драмой и мыслью о том, что двое мужчин ссорятся из-за вас, но в этом участвуют и другие люди. Дети вашего возлюбленного заслуживают того, чтобы у них был отец, который фокусируется на своей семье, а не на вас. Мой совет — отступите и позвольте ему разобраться со своими проблемами дома Лора Коллинз секс-коуч

По словам Коллинз, только если и она, и любовник будут свободны, можно задуматься о возобновлении отношений.

Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет паре, встревоженной отсутствием секса в своей жизни, но, несмотря на это, счастливой. Нолан отметила, что брак вполне жизнеспособен, если с отсутствием секса согласны оба партнера, и проблемы могут возникнуть, только если кому-то из партнеров все-таки захочется такой близости.