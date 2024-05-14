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08:30, 14 мая 2024Забота о себе

Мужчина женился на женщине старше себя и испугался последствий

Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash

Секс-коуч Лора Коллинз дала совет молодому мужчине, который женился на женщине старше себя, но вскоре испугался последствий и решил найти ровесницу. Ее рекомендации приводит издание Metro.

За советом к Коллинз обратился 20-летний мужчина, признавшийся, что хочет уйти от жены. По его словам, больше всего его смущает, что женщина стала стареть: у нее обвисла грудь и появились морщины на шее. «В последнее время я стал бояться ложиться с ней в постель. Это странно, как будто я сплю со своей тетей или что-то в этом роде», — пожаловался автор письма.

При этом мужчина рассказал, что четыре года назад был влюблен в свою нынешнюю избранницу. Он отметил, что тогда она выглядела моложе, у нее были хороший дом, дорогая машина, которой она позволяла ему пользоваться. Кроме того, юноше очень хотелось съехать от родителей, так как он с ними не ладил. Однако, по его словам, постепенно плюсы жизни со взрослой женщиной сошли на нет. «Я просто хочу познакомиться с девушкой своего возраста, но не знаю, как уйти от жены, не причинив ей боли», — посетовал читатель.

В ответ на письмо Коллинз указала, что мужчина ведет себя бессердечно по отношению к супруге, использует ее и не уважает. По мнению специалистки, если бы женщина узнала о его словах и мыслях, то немедленно бы выставила его из своего дома. «Похоже, вы вступили в этот брак только для того, чтобы о вас заботились. Если вы хотите найти ровесницу, она будет ожидать, что вы возьмете на себя ответственность и будете вести себя как взрослый, которым вы и являетесь, просто ведете себя не так», — заявила коуч.

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Коллинз также отметила, что единственный достойный поступок, который читатель может совершить в этой ситуации, — сказать жене, что их брак не удался. Однако важно убедить женщину, что это не ее вина, подчеркнула коуч. «Она заслуживает шанса встретить парня, который не будет ее использовать и будет уважать ее хорошие качества, которыми она, несомненно, обладает», — заключила эксперт.

Ранее Лора Коллинз дала совет мужчине, который возмутился решением жены спать отдельно. Коуч указала, что женщина не обязана сексуально удовлетворять мужчину даже в браке.

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      Алиса Дмитриева
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