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08:30, 10 апреля 2024Забота о себе

Вынужденному спать отдельно от жены мужчине дали необычный совет

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

К секс-коучу и писательнице Лоре Коллинз обратился за помощью муж, удивившийся решению жены спать по разным комнатам. Совет, который Коллинз дала автору письма, опубликовало издание Metro.

Мужчина признался, что после 28 лет брака и отъезда из дома двоих взрослых дочерей жена решила занять спальню одной из девушек. «Мы живем в милом доме, который я купил. Жена никогда ни в чем не нуждалась: достойные отпуска, щедрое содержание, второй дом на берегу океана. Я заработал достаточно, чтобы она бросила работу и занималась домом: готовила, убирала, присматривала за детьми. Ей все нравилось», — описывает ситуацию он.

Теперь, по словам автора письма, ему не хватает моментов близости с женой, включая интимную. По его мнению, он выполнил свою часть договора, поэтому теперь вправе рассчитывать на интимные отношения. «Сейчас я не могу избавиться от ощущения, что меня обделили. Мне еще только за 50, и я в ужасе от мысли, что больше никогда не буду заниматься сексом», — пишет он.

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В ответ Коллинз отметила, что мужчина зря воспринимает брак как обмен, в котором жена должна сексуально удовлетворять мужа. «Вы не станете сексуальнее для жены только потому, что требуете этого. Вам стоит изменить свой подход, показать, как вы ее любите и цените, а не думать только о собственных нуждах. Времена изменились, и идея того, что женщина живет ради ублажения мужа, в прошлом», — написала коуч.

По словам специалистки, со временем у женщины могли смениться ценностные ориентиры и ожидания от брака — это обоим супругам стоит обсудить с семейным психотерапевтом. Кроме того, напомнила она, супруга мужчины вошла в стадию менопаузы, и изменения в либидо могут быть связаны с этим.

Ранее Коллинз дала совет мужчине, которого не устраивает вес супруги. По ее словам, отвергать жену в сексуальном плане исключительно из-за ее веса неразумно.

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      Александра Лисица
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