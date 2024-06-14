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13:36, 14 июня 2024Мир

Во Франции пришли в недоумение из-за присутствия Зеленского на саммите G7

Филиппо: Зеленский нелегитимен и не должен присутствовать на саммите G7

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен, а значит, не должен присутствовать на саммите «Большой семерки» (G7). В недоумение от присутствия Зеленского на саммите пришел лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, о чем он высказался в соцсети X (бывший Twitter).

«На саммите G7 должны собираться семь лидеров мировых держав, но на переднем плане этого адского фото мы видим двух неизбранных технократов-европейцев и Зеленского», — написал Филиппо, пояснив, что под технократами-европейцами имеет в виду главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Шарля Мишеля.

Он задался вопросом о том, что эти люди делают на встрече.

Ранее на невозможность восстановить легитимность Зеленского указал президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, это невозможно будет сделать «никакими ухищрениями».

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      Анастасия Алимпиева
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