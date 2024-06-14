Врач раскрыла россиянкам способ получать оргазмы во время климакса

Во время климакса, который многие женщины ожидают с ужасом, можно получать яркие оргазмы, рассказала ведущий акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, хирург Клиники La Salute Тина Гадиати. В беседе с «Лентой.ру» врач научила россиянок наслаждаться жизнью в зрелом возрасте и развеяла главные мифы о климаксе.

Доктор призвала женщин не бояться перемен в жизни и объяснила, что приливы и жар случаются не у всех. К тому же, если они и появляются, ситуацию можно исправить с помощью терапии. «Эффективный способ справиться с приливами и ночным потоотделением в перименопаузе и менопаузе — лечение эстрогеном и прогестином (заместительно-гормональная терапия) и фитотерапией. К тому же приливы и другие симптомы климакса бесследно исчезают в срок в среднем до пяти лет», — сказала Гадиати.

Также доктор рассказала, как нормализовать состояние в период климакса. Для этого, по ее словам, нужно не только правильно питаться, но и уделять особое внимание распорядку режима работы и отдыха. Важен полноценный сон и соблюдение биоритмов — то есть отход ко сну не поздней ночью, а в 22-23 часа.

Плюс, конечно, не стоит забывать про физическую активность. Например, увлечение каким-то новым видом спорта или танцами поможет женщине забыть о неприятных симптомах и подарит массу новых, ярких эмоций. Кстати, здорово с симптомами климакса помогает справиться йога и медитации Тина Гадиати акушер-гинеколог

Врач добавила, что некоторые женщины во время менопаузы сталкиваются с генитоуринарным менопаузальным синдромом (ГУМС) и испытывают слабость, у них возникает снижение тонуса мышц тазового дна, стрессовое недержание мочи, опущение органов малого таза. «Но вопрос с получением удовольствия во время секса решается довольно быстро при обращении к специалисту. Оргазм в период менопаузы, наоборот, бывает более яркий, нежели в молодости. Главное — устранить физиологические проблемы и проработать психологические», — подчеркнула доктор.

Доктор заверила, что во время климакса секс может приносить даже больше радости, чем в молодости. Даже если в период менопаузы у женщины снижается либидо, это временное явление. Ничто не мешает продолжать вести активную сексуальную жизнь, получать от нее удовольствие, заверила Гадиати.

Ранее акушер-гинеколог Евгений Шиповский развеял популярные мифы о менструации. Он назвал неверными убеждения, что во время месячных нельзя заниматься спортом и нужно терпеть боль.