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17:53, 14 июня 2024Бывший СССР

ВСУ начали активно направлять психологов на запорожское направление

Рогов: ВСУ активно направляют психологов на запорожское направление

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за низкого боевого духа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении украинское командование начало активно направлять психологов на этот участок фронта. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Сейчас в подразделения присылают психологов и пропагандистов, чтобы они убеждали военнослужащих, что эта потеря ничего не значит, скоро ВСУ пойдут вперед», — заявил Рогов.

Он добавил, что боевой дух украинских солдат был сломлен после взятия под контроль российскими войсками села Работино.

Ранее Рогов рассказал о потерях украинской артиллерии на запорожском направлении. По его словам, за последние время на фронте уничтожено порядка двух десятков различных артиллерийских орудий ВСУ.

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