Рогов: ВСУ активно направляют психологов на запорожское направление

Из-за низкого боевого духа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении украинское командование начало активно направлять психологов на этот участок фронта. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Сейчас в подразделения присылают психологов и пропагандистов, чтобы они убеждали военнослужащих, что эта потеря ничего не значит, скоро ВСУ пойдут вперед», — заявил Рогов.

Он добавил, что боевой дух украинских солдат был сломлен после взятия под контроль российскими войсками села Работино.

Ранее Рогов рассказал о потерях украинской артиллерии на запорожском направлении. По его словам, за последние время на фронте уничтожено порядка двух десятков различных артиллерийских орудий ВСУ.