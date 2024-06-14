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17:38, 14 июня 2024Путешествия

Взлет самолета с пассажирами во время сильного шторма попал на видео

Daily Mail: взлет самолета во время сильного шторма на Майорке попал на видео
СюжетАварийная посадка самолета

Взлет самолета с пассажирами на борту во время сильного шторма в аэропорту Пальма-де-Майорка, Испания, попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что пилот приготовился к посадке, однако передумал в последнюю секунду и снова набрал высоту. Причиной стал заливший посадочную полосу проливной дождь. Вскоре после этого аэропорт и вовсе перестал принимать и выпускать самолеты из-за почти нулевой видимости.

Ранее аварийная посадка самолета авиакомпании TUI сразу после взлета напугала пассажиров и попала на видео. На размещенных в сети кадрах, снятых из салона лайнера, видно, как пассажиры подпрыгивают на местах, когда воздушное судно касается взлетно-посадочной полосы на большой скорости.

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      Марк Успенский
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