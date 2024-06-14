Япония и Украина планируют сотрудничать в сфере разведки

Япония и Украина заключат соглашение о сотрудничестве в сфере разведки

Япония и Украина планируют сотрудничать в сфере разведки, а также защиты секретной информации. Об этом говорится в проекте документа, опубликованном Министерством иностранных дел (МИД) Страны восходящего солнца.

Согласно договоренностям, Япония продолжит поставлять Украине нелетальную технику, лечить военных и оказывать иную помощь. Также стороны намерены сотрудничать в области кибербезопасности.

«Стороны намерены заключить соглашение по безопасности информации между Японией и Украиной с целью взаимной защиты секретной информации, которой обмениваются стороны, а также расширения и облегчения обмена информацией между соответствующими ведомствами сторон», — говорится в тексте документа.

Ранее Украина обязалась ратифицировать Римский статут и признать таким образом юрисдикцию Международного уголовного суда в принятом соглашении по безопасности с Японией.