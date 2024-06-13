Украина обязалась ратифицировать Римский статут в соглашении с Японией

Украина обязалась ратифицировать Римский статут, заключив соглашение с Японией

Украина обязалась ратифицировать Римский статут и признать таким образом юрисдикцию Международного уголовного суда в принятом соглашении по безопасности с Японией.

«В целях дальнейшего содействия международным усилиям по привлечению к ответственности Украина ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда, как указано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС», — говорится в текста документа.

Ранее Армения стала полноправным членом Международного уголовного суда, ратифицировав Римский статут. Голосование за ратификацию происходило в парламенте 3 октября прошлого года, 60 депутатов правящей партии «Гражданский договор» проголосовали за присоединение, оппозиционные силы проголосовали против ратификации.