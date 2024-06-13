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19:14, 13 июня 2024Бывший СССР

Украина обязалась ратифицировать Римский статут в соглашении с Японией

Украина обязалась ратифицировать Римский статут, заключив соглашение с Японией

Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина обязалась ратифицировать Римский статут и признать таким образом юрисдикцию Международного уголовного суда в принятом соглашении по безопасности с Японией.

«В целях дальнейшего содействия международным усилиям по привлечению к ответственности Украина ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда, как указано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС», — говорится в текста документа.

Ранее Армения стала полноправным членом Международного уголовного суда, ратифицировав Римский статут. Голосование за ратификацию происходило в парламенте 3 октября прошлого года, 60 депутатов правящей партии «Гражданский договор» проголосовали за присоединение, оппозиционные силы проголосовали против ратификации.

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      Валентин Карант
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