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09:28, 14 июня 2024Экономика

Япония введет санкции против компаний из пяти стран за обход мер против России

Япония введет меры против фирм из Индии, Китая, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана

Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Японии введут санкции против компаний из пяти стран — Индии, Китая, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана — из-за обхода антироссийских мер. Об этом заявил генеральный секретарь правительства азиатского государства Ёсимаса Хаяси. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в Японии считают необходимым продолжать оказывать давление на компании из третьих стран за попытки нарушить действующий санкционный режим в отношении России. При этом грядущие санкции будут направлены не на сами страны, а на конкретные фирмы. «Мы рассматриваем их как меры против отдельных компаний, причастных к обходу санкций», — пояснил Хаяси.

Генсек японского правительства также добавил, что власти азиатской страны в настоящее время находятся на финальной стадии согласования очередного пакета антироссийских санкций. «Планируем его вскоре обнародовать официально», — резюмировал Хаяси.

Ранее власти Японии запретили поставки в Россию 164 категории товаров, включая экспорт литий-ионных аккумуляторов, труб для газо- и нефтепроводов. Кроме того, с 17 апреля азиатская страна перестала отправлять в РФ нитроцеллюлозу и моторные масла. Одновременно с этим Япония с 10 мая запретила импорт непромышленных алмазов российского происхождения.

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