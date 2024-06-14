Западу предложили переступить через Украину и вести переговоры с Россией напрямую

Politico: Запад может переступить через Украину и вести переговоры с РФ напрямую

Запад может или вообще не вести переговоры с Россией по Украине, или вести их напрямую без Киева. Пути урегулирования западными странами украинского конфликта назвал научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности (RUSI) Каллум Фрейзер, сообщает Politico.

«У Запада сейчас есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, или пойти через голову Украины и договориться о каком-то мире с Россией напрямую», — отметил он.

По его словам, саммит по Украине в Швейцарии может стать ключевым сигналом и не обязательно будет полезным для подписания реального мирного соглашения, но поможет создать коллективное понимание ситуации на Украине.

Ранее посол России в Уругвае Андрей Будаев назвал конференцию по Украине бессмысленной. Дипломат подчеркнул, что саммит в Швейцарии не будет иметь никакого практического результата без участия России. Он добавил, что есть и другие «более интересные» инициативы.