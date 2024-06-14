Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 14 июня 2024Мир

Западу предложили переступить через Украину и вести переговоры с Россией напрямую

Politico: Запад может переступить через Украину и вести переговоры с РФ напрямую

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Запад может или вообще не вести переговоры с Россией по Украине, или вести их напрямую без Киева. Пути урегулирования западными странами украинского конфликта назвал научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности (RUSI) Каллум Фрейзер, сообщает Politico.

«У Запада сейчас есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, или пойти через голову Украины и договориться о каком-то мире с Россией напрямую», — отметил он.

По его словам, саммит по Украине в Швейцарии может стать ключевым сигналом и не обязательно будет полезным для подписания реального мирного соглашения, но поможет создать коллективное понимание ситуации на Украине.

Ранее посол России в Уругвае Андрей Будаев назвал конференцию по Украине бессмысленной. Дипломат подчеркнул, что саммит в Швейцарии не будет иметь никакого практического результата без участия России. Он добавил, что есть и другие «более интересные» инициативы.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Военный суд рассмотрит дело трех сыновей российского священника. В чем их обвиняют?

      Создан позволяющий видеть сквозь стены чип

      Тренер дал советы по повышению эффективности упражнений на пресс

      41-летняя модель снялась в оголяющих грудь нарядах для журнала

      Запрет Путина на услуги кибербезопасности из недружественных стран объяснили

      Российская чиновница занизила для иностранцев сумму налога и попала под статью

      Суд изберет меру пресечения замглавы управления автодорог Новосибирской области

      Россиянин удалил папку с расчетами для выпуска крылатых ракет, назвав ее «Хламом». Это чуть не привело к срыву поставок

      Пентагон продлил соглашение с Маском об использовании Starlink на Украине

      В России назвали одного из ключевых кандидатов в президенты Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше