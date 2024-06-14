Заведено дело после избиения 15-летней россиянки группой подростков

В Бурятии следователи завели дело после избиения девушки группой подростков

В Бурятии следователи завели уголовное дело после избиения 15-летней девушки группой подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Правоохранители предварительно выяснили, что в преступлении участвовали шесть подростков, их личности установлены, в ближайшее время злоумышленников допросят.

По версии следствия, ранним утром 10 июня в селе Хойтобэе группа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет избила 15-летнюю местную жительницу, а один из подозреваемых, демонстрируя девушке нож, начал ей угрожать. Когда потерпевшая вернулась домой, она рассказала о случившемся матери, которая не стала обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в деревне Чердынь Назаровского района Красноярского края подростки на остановке жестоко избили ребенка и сняли происходящее на видео.