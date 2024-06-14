Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском во время визита в Италию. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Благодарю Его Святейшество за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь для наших людей», — написал он.

Стороны обсудили сложную ситуацию в украинской энергетике. Кроме того, Зеленский и Папа Римский затронули «формулу мира» украинского главы.

Ранее президент США Джо Байден и лидер Украины подписали соглашение по безопасности сроком на десять лет. Отмечалось, что документ является мостом к возможному членству страны в НАТО. Вашингтон и Киев договорились в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться по ответным мерам.