Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 14 июня 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с Папой Римским

Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Италии

Фото: Vatican Media / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском во время визита в Италию. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Благодарю Его Святейшество за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь для наших людей», — написал он.

Стороны обсудили сложную ситуацию в украинской энергетике. Кроме того, Зеленский и Папа Римский затронули «формулу мира» украинского главы.

Ранее президент США Джо Байден и лидер Украины подписали соглашение по безопасности сроком на десять лет. Отмечалось, что документ является мостом к возможному членству страны в НАТО. Вашингтон и Киев договорились в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться по ответным мерам.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Пьяный водитель влетел в толпу россиян. Тела погибших разметало вдоль дороги, среди них есть дети

      В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на купянском направлении

      Появилось фото частично обрушившегося в результате обстрела дома в российском городе

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Раскрыты детали роскошного круиза наследника богатейшей семьи Индии в честь свадьбы

      Россиянка лишилась жилья из-за собак

      Генсек НАТО прокомментировал озвученное Путиным условие прекращения огня на Украине

      В Кривом Роге поразили командный центр ГУР Минобороны Украины

      Зеленский встретился с Папой Римским

      Подъезд многоквартирного дома рухнул в российском регионе после обстрела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше