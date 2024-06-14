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19:06, 14 июня 2024Из жизни

Женщина-киллер провалила задание из-за заклинившего пистолета и сбежала

В Великобритании женщина-киллер провалила задание из-за заклинившего пистолета
СюжетСтрельба в США
Aimee Betro

Aimee Betro. Фото: Aimee Betro

Женщина-киллер притворялась американской туристкой в Великобритании ради задания, но провалила его из-за заклинившего пистолета и сбежала. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летняя Эйми Бетро должна была устранить владельца бутика одежды Сикандера Али и его отца Аслата Махамуда. Заказчиками преступления выступали Мохаммед Аслам и его сын Мохаммед Назир, решившие отомстить семье Искандера. Летом 2018 года они поссорились с ними и даже ввязались в драку, в ходе которой получили травмы.

Для выполнения задания Бетро отправилась в Великобританию в августе 2019 года, делая вид, что она просто путешествует. Чтобы избежать подозрений, женщина публиковала в социальных сетях множество фотографий и видео с отдыха.

8 сентября Бетро надела хиджаб в качестве маскировки и выследила на машине первую жертву — Сикандера. Когда мужчина остановился, женщина подошла вплотную к его автомобилю и направила на него пистолет. Затем она нажала на спусковой крючок, но оружие заклинило. Сикандер воспользовался заминкой и уехал.

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На следующее утро Бетро оказалась у дома Махамуда и Сикандера, сделала три выстрела и написала Махамуду: «Ты хочешь обокрасть меня, хочешь стать наркобароном. Иди лучше посмотри на свой дом. Я покажу тебе. Будь осторожен. Скоро прольется кровь». Несмотря на угрозы, женщине так и не удалось выполнить заказ. Через два дня она вернулась в США и пустилась в бега.

Полицейские вышли на заказчиков Бетро, начав расследование стрельбы у дома Махамуда. Отец и сын были арестованы. 5 июня их признали виновными в организации заговора с целью устранения двух человек. Бетро до сих пор не нашли.

Ранее сообщалось, что в США бывший сотрудник Microsoft пытался нанять киллера за биткоины. Потенциальными жертвами были биологические родители приемных детей заказчика, которые пытались у него их забрать.

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      Юлия Юткина
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