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19:07, 10 апреля 2024Из жизни

Бывший сотрудник Microsoft попытался нанять киллера за криптовалюту

В США бывший сотрудник Microsoft пытался нанять киллера за биткоины

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В США вынесен приговор бывшему сотруднику Microsoft, попытавшемуся нанять киллера за криптовалюту. Об этом сообщает издание The Register.

В 2021 году 43-летний Кристофер Пенс искал в интернете человека, готового «устранить» двух человек, которых он укажет. Потенциальными жертвами были биологические родители его приемных детей: они пытались их забрать и жаловались на Пенса в органы опеки.

Человек, которого он нашел, немедленно сообщил о «заказе» в ФБР. Пенс не подозревал об этом и продолжал вести с ним переписку. Он прислал ему имена, фотографии и адреса людей, которых необходимо ликвидировать, а затем перевел оплату — биткоины на сумму около 16 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

Спустя несколько дней Пенс передумал и попросил «киллера» отменить заказ. При этом он не пытался предупредить жертв об угрозе и не успел получить деньги обратно.

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В ФБР выяснили, с какой криптобиржи сделан перевод, и получили судебный ордер на доступ к информации о его отправителе. Криптобиржа предоставила следствию все данные о Пенсе, включая фотографию его водительских прав.

В октябре 2021 года Пенса арестовали. При задержании у него спросили, не хочет ли он захватить с собой какие-то вещи. «Я бы хотел машину времени, если у вас есть», — ответил он.

После ареста Пенс сознался в преступлении. Суд приговорил его к лишению свободы на семь лет.

Ранее в США арестовали пастора из штата Калифорния, который заплатил киллеру за устранение бойфренда дочери. Нападение произошло вечером 21 октября 2023 года и оказалось неудачным.

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      Олег Парамонов
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