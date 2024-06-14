Женщинам подсказали способы избавиться от пикантной проблемы в сексе

Примерно 80 процентов женщин рано или поздно начинают испытывать дискомфорт из-за сухости влагалища, заявила врач-гинеколог Таня Адиб. Способ избавиться от этой интимной проблемы она назвала Daily Mail.

Врач отметила, что сухость влагалища возникает из-за снижения уровня женских гормонов эстрогенов. Чаще всего это связано с наступлением менопаузы, говорит она. «Эстроген поддерживает уровень коллагена и обеспечивает приток крови к тканям. Поэтому когда уровень эстрогена снижается, коллаген деградирует, а кожа в ​​области влагалища и вульвы становится тонкой, и ее проще травмировать», — объяснила Адиб.

Гинеколог отметила, что из-за сухости влагалища женщины испытывают зуд, дискомфорт и боль во время секса. Однако большинство не идут за помощью к врачу, так как стесняются или считают это неизбежной частью старения. Адиб утверждает, что существует много эффективных методов лечения. Она подсказала, что в аптеках можно купить специальные увлажняющие средства, кремы с коллагеном, а также смазки для занятия сексом.

Адиб также посоветовала обратиться к врачу, который сможет подобрать правильную заместительную гормональную терапию. Также, по ее словам, в клиниках предлагают еще один способ — лазерное лечение сухости влагалища. Она пояснила, что во время процедуры происходит микротравмирование тканей, из-за которого организм начинает создавать новые кровеносные сосуды и увеличивает выработку коллагена. Однако долгосрочная эффективность этого метода не подтверждена, предупредила врач.

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