Армения заявила о приверженности сотрудничеству с Великобританией

Премьер Армении Пашинян: Ереван привержен углублению сотрудничества с Лондоном

Ереван привержен углублению сотрудничества с Лондоном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании коллеге из Великобритании Риши Сунаку.

«Правительство Армении привержено углублению двустороннего сотрудничества в соответствии с духом стратегического диалога между Арменией и Соединенным Королевством на благо наших стран и дружественных народов», — отметил армянский политик.

Кроме того, премьер республики добавил, что отношения между Лондоном и Ереваном в последние годы динамично развиваются. По его словам, взаимоотношения Армении и Великобритании основываются на фундаментальных принципах демократии, верховенства закона и защиты прав человека.

Ранее США пообещали помочь Еревану с проведением реформ в стране. Поддержку со стороны Вашингтона Армении пообещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече с премьером республики.