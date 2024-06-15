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15:23, 15 июня 2024Бывший СССР

Армения заявила о приверженности сотрудничеству с Великобританией

Премьер Армении Пашинян: Ереван привержен углублению сотрудничества с Лондоном

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Ереван привержен углублению сотрудничества с Лондоном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании коллеге из Великобритании Риши Сунаку.

«Правительство Армении привержено углублению двустороннего сотрудничества в соответствии с духом стратегического диалога между Арменией и Соединенным Королевством на благо наших стран и дружественных народов», — отметил армянский политик.

Кроме того, премьер республики добавил, что отношения между Лондоном и Ереваном в последние годы динамично развиваются. По его словам, взаимоотношения Армении и Великобритании основываются на фундаментальных принципах демократии, верховенства закона и защиты прав человека.

Ранее США пообещали помочь Еревану с проведением реформ в стране. Поддержку со стороны Вашингтона Армении пообещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече с премьером республики.

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      Кристина Есикова
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