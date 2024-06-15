BFMTV: 250 тыс. французов вышли на марши «Нового народного фронта»

Четверть миллиона французов вышли на марши «Нового народного фронта», объединяющего левые партии. Об этом сообщает BFMTV.

Акции прошли в 150 коммунах страны. В Париже в марше приняли участие около 75 тысяч человек.

«Новый народный фронт» — объединение коммунистических, социалистических и экологических движений. Фронт был создан 10 июня после того, как президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы.

Поводом для такого шага стала победа ультраправого «Национального объединения» на выборах в Европарламент с 31,5 процента голосов. Это почти в два раза больше показателя партии «Возрождение», которой руководит Макрон.