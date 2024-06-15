Дуда высказался о содержании мирного плана по Украине

Президент Польши Дуда: мирный план по Украине должен обеспечивать ее суверенитет

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что мирное соглашение по Украине должно обеспечить ее суверенитет. Его слова приводит РИА Новости.

Он также высказал мнение, что соглашение должно содержать полные практические возможности обеспечения защиты независимости Украины. Помимо этого документ должен обеспечить полное право Украины «формировать свою собственную внутреннюю и внешнюю политику без влияния Москвы», отметил польский лидер.

В то же время Дуда признал, что достижение мира на Украине требует больших усилий. «Это будет долгий и сложный путь», — заключил он.

Ранее газета The New York Times (NYT) опубликовала полный текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Проект соглашения содержит 18 статей, ряд предложений вызвал у сторон непримиримые разногласия.