Фон дер Ляйен обвинила Россию во взлете мировых цен

Фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоносители

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию, пишет РИА Новости.

С соответствующим заявлением она выступила на конференции по Украине в Швейцарии. «Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру», — сказала она, обращая внимание на стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители.

Ранее гендиректор департамента международных связей Еврокомиссии (ЕК) Кристина Лобилло Борреро заявила, что Евросоюз столкнулся с тяжелым энергетическим кризисом. Она также сообщила о продолжении работы по наращиванию поставок газа из Азербайджана в Европу.