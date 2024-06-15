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22:46, 15 июня 2024Мир

Фон дер Ляйен обвинила Россию во взлете мировых цен

Фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоносители
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию, пишет РИА Новости.

С соответствующим заявлением она выступила на конференции по Украине в Швейцарии. «Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру», — сказала она, обращая внимание на стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители.

Ранее гендиректор департамента международных связей Еврокомиссии (ЕК) Кристина Лобилло Борреро заявила, что Евросоюз столкнулся с тяжелым энергетическим кризисом. Она также сообщила о продолжении работы по наращиванию поставок газа из Азербайджана в Европу.

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      Марина Совина
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