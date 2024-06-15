Фон дер Ляйен выступила против замораживания конфликта на Украине

Фон дер Ляйен: замораживание конфликта на Украине — это не ответ

Замораживание конфликта на Украине не станет решением проблемы, считает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.

Выступая на конференции по Украине в Швейцарии, она заявила о необходимости справедливого мира на Украине. «Нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность», — подчеркнула Фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК предложила Китаю повлиять на Россию для урегулирования украинского конфликта. По ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин сыграл важную роль в пресечении якобы ядерной эскалации со стороны Москвы.