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21:40, 15 июня 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин зашел в чужой дом и ударил ребенка ножом в горло

На Кубани завели дело против ударившего 12-летнего ребенка ножом в горло мужчины

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Темрюкском районе Краснодарского края задержан 31-летний мужчина, ударивший 12-летнего спящего мальчика ножом в горло. Об этом сообщило СУ СК по региону.

Уточняется, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело. Задержанный обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса.

Ребенка госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее житель Республики Коми напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу. Инцидент произошел сразу после Нового года — 1 января. По данным следователей, житель поселка Жешарт поссорился с женой и нанес ей несколько ножевых ранений. Пострадавшей с ребенком удалось спрятаться от агрессора, после чего мужчина принялся обстреливать родных из ружья.

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      Марина Совина
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