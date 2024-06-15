Макрон заявил о необходимости расширить круг стран по вопросу Украины

Макрон: круг вовлеченных в мирный процесс по Украине стран необходимо расширить

Президент Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость увеличения числа стран-участниц для разрешения украинского вопроса. Об этом сообщает «Газета.ру».

Такое заявление он сделал в ходе саммита по Украине в Швейцарии. Французский лидер отметил, что круг государств, вовлеченных в процесс разработки мирного плана, должен быть расширен.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что участники саммита стремятся к прочному миру, основанному на международном праве. Он также добавил, что никто «не воюет против России».

Конференция по Украине стартовала 15 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Завершится мероприятие в воскресенье, 16 июня. Москва приглашения на участие в саммите не получила.