Мексика призвала привлечь Россию к переговорам по Украине

Глава МИД Мексики Барсена: Россия должна участвовать в переговорах по Украине

Глава МИД Мексики Алисия Барсена заявила о важности участия России в переговорах по Украине, передает ТАСС.

Этот вопрос министр обсудила с президентом Швейцарии Виолой Амхерд в рамках саммита по Украине. В мексиканском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна поддерживает уважительный диалог со всем государствами ради построения мира и безопасности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел невозможным достижение мира на Украине без участия России. При этом, по его словам, Москва отказывается предпринимать шаги для урегулирования конфликта.