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21:38, 15 июня 2024Мир

Мексика призвала привлечь Россию к переговорам по Украине

Глава МИД Мексики Барсена: Россия должна участвовать в переговорах по Украине

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Глава МИД Мексики Алисия Барсена заявила о важности участия России в переговорах по Украине, передает ТАСС.

Этот вопрос министр обсудила с президентом Швейцарии Виолой Амхерд в рамках саммита по Украине. В мексиканском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна поддерживает уважительный диалог со всем государствами ради построения мира и безопасности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел невозможным достижение мира на Украине без участия России. При этом, по его словам, Москва отказывается предпринимать шаги для урегулирования конфликта.

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      Марина Совина
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