МИД Швеции вызовет российского посла

МИД Швеции вызовет посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел (МИД) Швеции намерено вызвать посла России Виктора Татаринцева в связи с якобы нарушением воздушного пространства российским истребителем. Об этом сообщил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем, передает канал SVT.

«Министерство иностранных дел свяжется с посольством России, чтобы выразить протест в связи с инцидентом», — заявил глава МИД.

Билльстрем назвал действия России неприемлемыми и добавил, что его ведомство находится в тесном контакте с союзниками и партнерами.

Ранее Вооруженные силы Швеции сообщили, что российский военный самолет СУ-24 нарушил воздушное пространство Швеции недалеко от острова Готланд, однако его нахождение в небе над королевством было кратковременным.