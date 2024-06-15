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16:21, 15 июня 2024Мир

МИД Швеции вызовет российского посла

МИД Швеции вызовет посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства
СюжетПротесты в России

Фото: Sergei Afanasev / Shutterstock / Fotodom    

Министерство иностранных дел (МИД) Швеции намерено вызвать посла России Виктора Татаринцева в связи с якобы нарушением воздушного пространства российским истребителем. Об этом сообщил глава МИД королевства Тобиас Билльстрем, передает канал SVT.

«Министерство иностранных дел свяжется с посольством России, чтобы выразить протест в связи с инцидентом», — заявил глава МИД.

Билльстрем назвал действия России неприемлемыми и добавил, что его ведомство находится в тесном контакте с союзниками и партнерами.

Ранее Вооруженные силы Швеции сообщили, что российский военный самолет СУ-24 нарушил воздушное пространство Швеции недалеко от острова Готланд, однако его нахождение в небе над королевством было кратковременным.

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      Елизавета Мытарева
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