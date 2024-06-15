В Швеции сообщили о нарушении воздушного пространства российским самолетом

ВС Швеции: российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство страны

Российский военный самолет ненадолго нарушил воздушное пространство Швеции. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил (ВС) королевства.

«14 июня российский истребитель СУ-24 нарушил воздушное пространство Швеции к востоку от южной оконечности острова Готланд», — утверждается в публикации.

По данным ВС Швеции, экипаж самолета не отреагировал на предупреждение, в связи с чем в воздух были подняты два шведских истребителя JAS-39 Gripen. Командующий Военно-воздушных сил (ВВС) королевства Йонас Викман заявил, что «действия России неприемлемы и демонстрируют неуважение» к территориальной целостности королевства. Он добавил, что шведские ВВС «следили за всей цепочкой событий и были готовы вмешаться».

По данным шведских вооруженных сил, пребывание истребителя в воздушном пространстве страны было кратковременным.

14 июня погранслужба Финляндии сообщила о нарушении воздушного пространства четырьмя российскими самолетами.