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22:06, 15 июня 2024Бывший СССР

Молдавия призвала мировое сообщество разработать проект мира на Украине

Санду призвала мировое сообщество разработать фундаментальный проект мира

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду выступила с призывом к мировому сообществу разработать фундаментальный проект мира, говоря о конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время конференции по Украине в Швейцарии она заявила о необходимости защищать мир. «Мы не можем думать о мире и безопасности только в ракурсе собственных границ, мы должны разработать фундаментальный проект мира, который будет наилучшей инвестицией в мир и стабильность в Европе», — подчеркнула Санду.

Ранее глава МИД Мексики Алисия Барсена заявила о важности участия России в переговорах по Украине. Она отметила, что страна поддерживает уважительный диалог со всем государствами ради построения мира и безопасности.

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      Маргарита Пименова
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