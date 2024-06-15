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08:06, 15 июня 2024Бывший СССР

Российские военные отбросили боевиков ВСУ на купянском направлении

Марочко: российские войска отбросили боевиков ВСУ на купянском направлении

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российским военным удалось отбросить боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предприняли попытку контратаки на купянском направлении, сообщает РИА Новости.

«Невзирая на массированную атаку со стороны вооруженных формирований Украины линии обороны шириной более 30 километров, прорвать её не удалось. Потерь позиций и территорий не допущено», — заявил он, добавив, что противник был вынужден отступить к своим прежним позициям.

Марочко уточнил что ВСУ пытались атаковать в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Кисловка, Берестовое и Стельмаховка.

Ранее военнопленный Юрий Водян рассказал, что на стороне ВСУ воюют наемники из США и Польши, которые участвовали в штурмах позиций российских военных в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Марина Совина
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