Пленный рассказал о воюющих на стороне ВСУ штурмовиках из США и Польши

Военнопленный Водян: наемники из США и Польши штурмовали позиции России в ДНР

Военнопленный Юрий Водян рассказал, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют наемники из США и Польши, которые участвовали в штурмах позиций российских военных в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

«Из Америки были, из Польши было несколько людей, все они в основном общались на английском языке. Штурмовики, пулеметчики. Тоже на задания ходили, в то же место, куда и нас послали, на захват точек, на захват позиций», — заявил он.

По его словам, зарплата иностранных солдат удачи была примерно вдвое выше, чем у украинских военных, а также они имели возможность в любой момент разорвать контракт и уехать.

Ранее украинский военнопленный Кирилл Доценко рассказал о том, что линия обороны ВСУ севернее села Липцы в Харьковской области начала строиться около двух месяцев назад, но работы не были завершены до начала наступления российских войск.