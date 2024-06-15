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06:29, 15 июня 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о воюющих на стороне ВСУ штурмовиках из США и Польши

Военнопленный Водян: наемники из США и Польши штурмовали позиции России в ДНР

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Военнопленный Юрий Водян рассказал, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют наемники из США и Польши, которые участвовали в штурмах позиций российских военных в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

«Из Америки были, из Польши было несколько людей, все они в основном общались на английском языке. Штурмовики, пулеметчики. Тоже на задания ходили, в то же место, куда и нас послали, на захват точек, на захват позиций», — заявил он.

По его словам, зарплата иностранных солдат удачи была примерно вдвое выше, чем у украинских военных, а также они имели возможность в любой момент разорвать контракт и уехать.

Ранее украинский военнопленный Кирилл Доценко рассказал о том, что линия обороны ВСУ севернее села Липцы в Харьковской области начала строиться около двух месяцев назад, но работы не были завершены до начала наступления российских войск.

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      Марина Совина
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