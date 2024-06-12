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07:08, 12 июня 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о линии обороны ВСУ под Харьковом

Пленный ВСУ Доценко: линию обороны у села Липцы не достроили до наступления РФ

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Украинский военнопленный Кирилл Доценко рассказал о том, что линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Липцы в Харьковской области начала строиться около двух месяцев назад, но работы не были завершены до начала наступления российских войск. Его слова приводит РИА Новости.

Боец рассказал, что его 415-й отдельный стрелковый батальон должен был оборонять участок между населенными пунктами Глубокое-Стрелечья-Красное, где сейчас идут бои. Подразделение прибыло в Харьков ближе к концу сентября 2023 года.

Доценко уточнил, что фортификационные сооружения начали возводиться недавно. «Их начали строить буквально там за пару месяцев до начала наступления вашего. Ну как, посадка идет, еще одна посадка. Они по полю нарыты, какие-то там окопные линии. В основном, большая часть всего этого, она не достроена», — сказал он.

Пленный также рассказал, что военные копали позиции вручную и самостоятельно оборудовали блиндажи из выделенных на батальон бревен.

В начале мая ВС России начали наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания в санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье. Минобороны тем временем ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. В частности, ведомство в мае заявляло о контроле над Ивановкой и Берестовым.

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      Марина Совина
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