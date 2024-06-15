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14:24, 15 июня 2024Мир

США выделят более 1,5 миллиарда долларов Украине

Белый дом: США выделят Украине более 1,5 миллиарда долларов

Фото: Serhii Hudakukrinform / Globallookpress.com

США выделят Украине более 1,5 миллиарда долларов на энергетический сектор, гуманитарные потребности и гражданскую безопасность. Об этом сообщает Белый дом.

Средства на поддержку будут направлены через Агентство по международному развитию и госдепартамент. Из них 500 миллионов долларов будут выделены впервые и пойдут на энергетику, 324 миллиона будут перенаправлены на энергетику из других фондов.

«Это финансирование позволит восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную во время войны, расширить производство электроэнергии, стимулировать инвестиции частного сектора и защитить энергетическую инфраструктуру», — говорится в заявлении Белого дома.

Еще 379 миллионов планируется направить на поддержку беженцев и 300 миллионов — для украинских пограничников и правоохранительных органов.

Ранее президент США Джо Байден заявил о выделении Украине финансовой помощи в размере 225 миллионов долларов.

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      Иван Потапов
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