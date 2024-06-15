Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:46, 15 июня 2024Россия

Стали известны подробности о пожаре на газопроводе в Саратовской области

Во время пожара на газопроводе в Саратовской области никто не пострадал

Кадр: Telegram-канал Mash

Во время пожара на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области в связи с аномальной жарой никто не пострадал. Подробности стали известны из Telegram-канала губернатора Романа Бусаргина.

Также известно, что перебоев с подачей и отключения газа для потребителей не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, сообщили власти региона.

Ранее стало известно, что на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, начался пожар. Экстренным службам удалось его локализовать. Проводится выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародован полный текст стамбульского договора между Россией и Украиной. По каким пунктам не сошлись стороны?

      Следователи начали проверку после взрыва на газопроводе в российском регионе

      Стали известны подробности о пожаре на газопроводе в Саратовской области

      Президент Федерации спортивной борьбы России высказался о недопуске ведущих борцов на ОИ

      В Италии высказались о связи активов России с мирным процессом

      Испания возобновила импорт железа и стали из России

      В Ленобласти зафиксирован случай отравления мужчины рыбными консервами

      Доходы россиян от аренды домов и квартир сравнили

      В Париже полицейские применили слезоточивый газ против протестующих

      Стали известны условия дебатов Трампа и Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше