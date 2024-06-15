Стали известны подробности о пожаре на газопроводе в Саратовской области

Во время пожара на газопроводе в Саратовской области никто не пострадал

Во время пожара на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области в связи с аномальной жарой никто не пострадал. Подробности стали известны из Telegram-канала губернатора Романа Бусаргина.

Также известно, что перебоев с подачей и отключения газа для потребителей не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, сообщили власти региона.

Ранее стало известно, что на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, начался пожар. Экстренным службам удалось его локализовать. Проводится выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено.