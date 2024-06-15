РИА Новости: среди украинских военных началась эпидемия брюшного тифа

Среди украинских военных в Херсоне и Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Об этом РИА Новости стало известно от источников в пророссийском подполье.

Собеседник агентства рассказал, что преимущественно заболели солдаты 123-й отдельной бригады территориальной обороны и 34-го полка Национальной гвардии Украины. По его словам, зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии, а 31 — в состоянии средней степени тяжести.

Источник отметил неблагоприятную динамику распространения заболевания.

В декабре 2023 года британское издание Telegraph сообщило, что украинские солдаты массово заражаются вирусом, устойчивым к карбапенему, классу высокоэффективных антибиотиков.