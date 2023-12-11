Telegraph: бойцы ВСУ массово заразились устойчивой к антибиотикам инфекцией

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово заражаются опасной инфекцией. Об этом пишет британское издание Telegraph.

По данным журналистов, одним из последствий украинского конфликта стал значительный рост инфекций. «Больницы борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — говорится в статье.

Медики из Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC) проанализировали данные, полученные в трех областных больницах. Согласно исследованию, 14 процентов обследованных пациентов заболели во время лечения. Около 60 процентов заразились вирусом, устойчивым к карбапенему, классу высокоэффективных антибиотиков. Врачи пришли к выводу, что рост антибиотикорезистентности привел к серьезному кризису, который требует принятия срочных мер.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ могут быть переносчиками новой инфекции, устойчивой к большинству известных антибиотиков. Тревожное открытие врачи сделали в этом году в военном госпитале США в Германии, осматривая раненого украинского солдата.