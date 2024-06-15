Украинский беспилотник уничтожили над российским регионом

Беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожили в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого была предпринята попытка теракта, уничтожили в Белгородской области. Действия украинской стороны в российском регионе пресечены, сообщило Минобороны России в Telegram.

«Около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Российские средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника ВСУ над Ростовской областью.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, сообщал, что в районе Каменска-Шахтинского силы ПВО сбили несколько беспилотников.