Премьер Италии Мелони назвала пропагандой мирное предложение России

Мирное предложение России по Украине является пропагандой. Так его прокомментировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

«Мне кажется, что это больше пропагандистская инициатива, чем настоящее предложение по переговорам», — высказалась она. По ее мнению, неэффективно говорить Украине вывести войска из новых российских регионов.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Глава государства отметил, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов РФ и оставить идею вступления в НАТО.

В случае отказа от условий России Киев и его западные союзники будут в ответе за продолжение кровопролития, подчеркнул российский лидер.