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17:18, 15 июня 2024Мир

В Италии прокомментировали мирное предложение России

Премьер Италии Мелони назвала пропагандой мирное предложение России

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Мирное предложение России по Украине является пропагандой. Так его прокомментировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

«Мне кажется, что это больше пропагандистская инициатива, чем настоящее предложение по переговорам», — высказалась она. По ее мнению, неэффективно говорить Украине вывести войска из новых российских регионов.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Глава государства отметил, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов РФ и оставить идею вступления в НАТО.

В случае отказа от условий России Киев и его западные союзники будут в ответе за продолжение кровопролития, подчеркнул российский лидер.

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      Кристина Есикова
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