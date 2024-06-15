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22:36, 15 июня 2024Мир

В МИД Турции назвали участие России необходимым во встречах по Украине

Глава МИД Турции Фидан: участие России принесло бы больше результата конференции

Фото: Urs Flueeler/Pool via Reuters

Участие России принесло бы больше результата конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Его слова приводит ТАСС.

«И я также должен подчеркнуть, что этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы другая сторона, Россия, присутствовала здесь в зале. Мы убеждены, что существует серьезная необходимость во всеобъемлющей и инклюзивной стратегии для дипломатии», — поведал Фидан.

Кроме того, он назвал мирную инициативу российского президента Владимира Путина важным шагом для движения к мирному урегулированию.

Ранее о необходимости привлечь Москву к мирному урегулированию говорили, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена.

14 июня Путин заявил, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Киев выведет войска из новых российских регионов и откажется от вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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