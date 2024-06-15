В России заявили о росте взяток на Украине из-за борьбы с коррупцией

Политолог Дудчак: на Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией

На Украине произошел рост взяток из-за борьбы с коррупцией. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) коррумпированы не меньше, чем власти республики. Дудчак назвал это производной киевского режима. По его словам, после увольнения одних взяточников назначают других.

«Поэтому, как обычно бывает на Украине, борьба с коррупцией привела только к увеличению сумм взяток», — сказал политолог.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз возмутился масштабами коррупции на Украине. Он обвинил украинские власти в присвоении денег европейских и американских налогоплательщиков. Как утверждает журналист, военные чиновники Украины украли свыше 500 миллионов долларов, которые были выделены на строительство укреплений.