В США сообщили о планах Байдена легализовать сотни тысяч мигрантов

CBS: Байден намерен легализовать сотни тысяч незаконных мигрантов

Президент США Джо Байден намерен легализовать сотни тысяч мигрантов, незаконно проживающих в стране. О планах американского лидера сообщает CBS со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам в новейшей истории, разрабатывая политику, которая предоставит законный статус сотням тысяч иммигрантов, живущих в стране без надлежащих документов», — утверждается в публикации.

В беседе с каналом источники сообщили, что легализации подлежат мигранты, проживающие в США не менее десяти лет, прибывшие в страну в детском возрасте и состоящие в браке с американскими гражданами.

По условиям программы, нелегалам будут предоставлены разрешение на работу и защита от депортации, а затем мигранты смогут получить постоянные виды на жительство и гражданство США, не покидая предварительно страну. Кроме того, будет упрощена процедура получения визы для высококвалифицированных работников.

По данным источников, о подобных мерах администрация американского лидера намерена объявить 18 июня.

11 июня стало известно, что пограничники американского штата Калифорния получили указание немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран, в то время как граждане других стран имеют право оставаться в США до завершения слушаний.