Во Франции назвали причину отказа НАТО от мирного предложения Путина

Филиппо: НАТО отказалась от условий мира России, так как желает войны с Москвой

НАТО отказалась от мирного предложения президента России Владимира Путина, так как желает воевать с Москвой. Такую причину отказа от условий мира РФ назвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter).

Он назвал безумием решение НАТО отвергнуть мирное предложение. «Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. (…) Они хотят войны», — убежден Филиппо.

Кроме того, политик призвал к миру. Помимо этого, он потребовал выхода Франции из военно-политического блока.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Глава государства отметил, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов РФ и оставить идею вступления в НАТО.