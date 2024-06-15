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10:47, 15 июня 2024Мир

Во Франции назвали причину отказа НАТО от мирного предложения Путина

Филиппо: НАТО отказалась от условий мира России, так как желает войны с Москвой
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Imago / Thomas Trutschel / Globallookpress.com

НАТО отказалась от мирного предложения президента России Владимира Путина, так как желает воевать с Москвой. Такую причину отказа от условий мира РФ назвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter).

Он назвал безумием решение НАТО отвергнуть мирное предложение. «Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. (…) Они хотят войны», — убежден Филиппо.

Кроме того, политик призвал к миру. Помимо этого, он потребовал выхода Франции из военно-политического блока.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Глава государства отметил, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов РФ и оставить идею вступления в НАТО.

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      Кристина Есикова
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