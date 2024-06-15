Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:47, 15 июня 2024Ценности

На Троекуровском кладбище появился памятник Юдашкину

Памятник модельеру Валентину Юдашкину открыли на Троекуровском кладбище

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На Троекуровском кладбище открыли памятник кутюрье Валентину Юдашкину. Об этом передает агентство РИА Новости.

Авторство скульптуры принадлежит народному художнику России Андрею Ковальчуку — вместе с Юдашкиным он служил в армии в начале 80-х. Монумент исполнен в бронзе и граните и представляет собой фигуру Юдашкина в полный рост. У подножия памятника отлиты главные атрибуты профессии модельера — ткань и ножницы.

«Валя поставил памятник себе при жизни своим творчеством. Он был очень талантливым художником, по-настоящему другом. Последние годы его жизни показали, что он был одним из самых мужественных людей, которых я знал», — произнес гендиректор Первого канала Константин Эрнст на церемонии открытия монумента. Также на открытии композиции присутствовали Игорь Крутой, Людмила Максакова, Анита Цой, Зара, Жасмин, Александр Розенбаум и Ольга Орлова.

Материалы по теме:
«Загадочная русская корона» Как традиционная русская одежда вошла в моду и завоевала сердца мировых звезд?
«Загадочная русская корона»Как традиционная русская одежда вошла в моду и завоевала сердца мировых звезд?
8 июля 2022
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022

На церемонии появился Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой и дочерьми. «Валя сейчас находится в лучшем мире. Он, наверное, сверху смотрит на свою семью. Здесь он тоже все время живет и будет жить всегда, потому что мы все его помним: и его друзья, и поклонники его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране было очень много», — сказал пресс-секретарь президента.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая 2023 года. Причиной послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародован полный текст стамбульского договора между Россией и Украиной. По каким пунктам не сошлись стороны?

      Призер чемпионата Испании заинтересовался покупкой футболиста «Краснодара»

      Сборная Швейцарии победила Венгрию на Евро-2024

      Песков ответил на вопрос о тезисах Путина в МИД

      На Троекуровском кладбище появился памятник Юдашкину

      Губерниев прокомментировал опубликованный МОК список допущенных до Олимпиады россиян

      ПВО уничтожила еще один пытавшийся атаковать российскую территорию беспилотник

      Стало известно об эпидемии среди украинских военных

      Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16

      В США рассказали о подходящих России для переговоров властях Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше