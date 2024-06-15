Затопленные после сильных ливней Севастополь и Новороссийск попали на видео

В Севастополе и Новороссийске затопило улицы после сильных ливней

Начало событий в новости Курортные зоны Севастополя остались без света

В Севастополе и Новороссийске затопило улицы после сильных ливней. Видео очевидцев публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видна непогода, житель снял смерч в море у Новороссийской бухты, другой — снял громадные градины. Вследствие сильных дождей затоплены улицы, дворы, рынок.

Спасательные и коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды. Несколько районов остались без света, перестал ходить общественный транспорт.

Ранее 15 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за мощного ливня с грозой без электроэнергии оказались курортные пригородные зоны и исторический центр города. Отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества остаются дома по улицам Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Большой Морской, Нахимова, Гоголя, Ялтинской, Академика Крылова, а также Севастопольская зона ЮБК, мыс Сарыч.